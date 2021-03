Empoli, Corsi: «Dionisi come Guidolin. Che rammarico quella gara contro l’Inter» (Di giovedì 18 marzo 2021) Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, festeggia il suo trentennale al vertice dei toscani: ecco le sue dichiarazioni a tutto tondo Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, racconta a La Gazzetta dello Sport i suoi 30 anni alla guida della società toscana. POSSIBILE SESTA PROMOZIONE IN A CON L’Empoli – «Ognuna con la sua storia. Con Andreazzoli abbiamo vinto in anticipo con squadra stellare. Anche con Baldini avevamo uno squadrone. Oggi facciamo appello a tutte le nostre capacità, senza sentire il peso, con gioia e spensieratezza». Guidolin Dionisi – «Due persone che si somigliano, molto intelligenti, appassionate e innovative. Francesco aveva 36 anni, non vinse ma fece vedere un gran calcio». MONTELLA – «Veniva dalla Primavera che vinse la Coppa Italia con Galante, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Fabrizio, presidente dell’, festeggia il suo trentennale al vertice dei toscani: ecco le sue dichiarazioni a tutto tondo Fabrizio, presidente dell’, racconta a La Gazzetta dello Sport i suoi 30 anni alla guida della società toscana. POSSIBILE SESTA PROMOZIONE IN A CON L’– «Ognuna con la sua storia. Con Andreazzoli abbiamo vinto in anticipo con squadra stellare. Anche con Baldini avevamo uno squadrone. Oggi facciamo appello a tutte le nostre capacità, senza sentire il peso, con gioia e spensieratezza».– «Due persone che si somigliano, molto intelligenti, appassionate e innovative. Francesco aveva 36 anni, non vinse ma fece vedere un gran calcio». MONTELLA – «Veniva dalla Primavera che vinse la Coppa Italia con Galante, ...

