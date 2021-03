Demi Lovato: “A 15 anni sono stata violentata. Io e i Jonas Brothers indossavamo un ‘anello di promessa’” (Di giovedì 18 marzo 2021) Demi Lovato ha rivelato di essere stata violentata quando era ancora un’adolescente, a 15 anni, mentre lavorava per Disney Channel. La cantautrice e attrice statunitense, oggi 28enne, lo ha raccontato nel documentario ‘Demi Lovato: Dancing with the Devil‘, che sarà su YouTube dal 23 marzo, dove sottolinea anche che la persona che ha agito la violenza non ha subito alcun conseguenza. Nel doc l’artista non svela chi fosse l’autore del reato ma spiega che doveva vedere questa persona “tutto il tempo” dopo la violenza. Il documentario è stato proiettato al festival virtuale South by Southwest. “La mia storia di #MeToo è che racconto a qualcuno che qualcuno mi ha fatto questo e non ha mai avuto problemi”, dice Demi Lovato nel documentario, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021)ha rivelato di esserequando era ancora un’adolescente, a 15, mentre lavorava per Disney Channel. La cantautrice e attrice statunitense, oggi 28enne, lo ha raccontato nel documentario ‘: Dancing with the Devil‘, che sarà su YouTube dal 23 marzo, dove sottolinea anche che la persona che ha agito la violenza non ha subito alcun conseguenza. Nel doc l’artista non svela chi fosse l’autore del reato ma spiega che doveva vedere questa persona “tutto il tempo” dopo la violenza. Il documentario è stato proiettato al festival virtuale South by Southwest. “La mia storia di #MeToo è che racconto a qualcuno che qualcuno mi ha fatto questo e non ha mai avuto problemi”, dicenel documentario, ...

