De Rossi in Nazionale, Mancini: «Sono felice, darà un gran contributo»

Roberto Mancini ha commentato l'arrivo in Nazionale come collaboratore di Daniele De Rossi

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, sul sito della FIGC ha commentato l'arrivo di Daniele De Rossi come nuovo collaboratore della Nazionale azzurra. «Mi fa molto piacere che Daniele si aggiunga al nostro gruppo, Sono certo che saprà dare ai ragazzi un contributo importante e spero che questa sua prima esperienza possa essergli utile per il futuro».

