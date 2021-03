Dall’Alaska al G20 | la via italiana fra Biden e Xi Parla Kupchan

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 marzo 2021) Più che ad Anchorage, in Alaska, è a Roma, in occasione del G20 a guida, che gli Stati Uniti di Joee la Cina di Xi Jinping romperanno il ghiaccio. Ne è convinto Charles, tra i massimi politologi americani, senior fellow del Council on Foreign Relations, con un lungo trascorso al National Security Council., cosa c’è in ballo con il summit in Alaska? Più che un summit è un incontro per decidere le regole del gioco e sedersi intorno al tavolo. Serve a conoscersi, aprire un canale di comunicazione strategica fra Washington DC e Pechino. Trovare, non senza difficoltà, una serie di dossier dove si può cooperare, come le politiche climatiche, la Corea del Nord o la salute globale. Qual è la vera portata del faccia a faccia? Per Pechino ha un grande valore simbolico. I cinesi tengono molto ad ...