Cristante: “Abbiamo fatto due grandi partite. Napoli? Serve un riscatto immediato dopo il ko col Parma” (Di giovedì 18 marzo 2021) Bryan Cristante ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio del turno della sua Roma a Kiev: “Abbiamo fatto due grandi partite tra andata e ritorno, nel secondo tempo siamo riusciti a chiuderla definitivamente. In Italia tante volte le squadre sono preparate tatticamente, in Europa qualche spazio in più si riesce a trovare. Napoli? Dobbiamo vincere e riscattarci subito dopo Parma. L’obiettivo è andare più avanti possibile in Europa e arrivare in fondo in campionato per la Champions”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Bryanha parlato così ai microfoni di Sky Sportil passaggio del turno della sua Roma a Kiev: “duetra andata e ritorno, nel secondo tempo siamo riusciti a chiuderla definitivamente. In Italia tante volte le squadre sono preparate tatticamente, in Europa qualche spazio in più si riesce a trovare.? Dobbiamo vincere e riscattarci subito. L’obiettivo è andare più avanti possibile in Europa e arrivare in fondo in campionato per la Champions”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

