Corsport: torna Lozano e Gattuso ritrova il suo totem (Di giovedì 18 marzo 2021) Domenica contro la Roma dovrebbe esserci anche Hirving Lozano. L’attaccante messicano, reduce dall’infortunio muscolare rimediato nella gara contro la Juve, dovrebbe essere quantomeno convocato per la sfida contro la Roma. Lozano, come scrive il Corriere dello Sport, è diventato un totem per Gattuso infatti, prima dell’infortunio, aveva collezionato 13 partita consecutive. Avrebbe potuto tornare anche contro il Milan, ma il tecnico non ha voluto rischiarlo conoscendo la sua passione per lo scatto. Al momento Hirving sta bene, si è allenato anche nei due giorni liberi che Rino ha concesso alla squadra e ieri ha fatto l’intero lavoro con la squadra L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) Domenica contro la Roma dovrebbe esserci anche Hirving. L’attaccante messicano, reduce dall’infortunio muscolare rimediato nella gara contro la Juve, dovrebbe essere quantomeno convocato per la sfida contro la Roma., come scrive il Corriere dello Sport, è diventato unperinfatti, prima dell’infortunio, aveva collezionato 13 partita consecutive. Avrebbe potutore anche contro il Milan, ma il tecnico non ha voluto rischiarlo conoscendo la sua passione per lo scatto. Al momento Hirving sta bene, si è allenato anche nei due giorni liberi che Rino ha concesso alla squadra e ieri ha fatto l’intero lavoro con la squadra L'articolo ilNapolista.

