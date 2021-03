Chi c’è e chi non c’è nella segreteria di Enrico Letta. Tutti i nomi (Di giovedì 18 marzo 2021) Metà uomini e metà donne. Questa la nuova segreteria del Pd nominata oggi da Letta. Successivamente verrà nominato il coordinatore La segreteria è composta da otto uomini e otto donne. Ne faranno parte: Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppoLia Quartapelle , 38 anni, parlamentare Istituzioni, Tecnologie e Piano Nazionale di Riforma e ResilienzaAntonio Nicita , 53 anni, docente universitario Transizione ecologica, sostenibilità e infrastruttureChiara Braga , 41 anni, parlamentare Missione GiovaniChiara Gribaudo , 39 anni, parlamentare Politiche per la ParitàCecilia D’Elia , 57 anni, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche Politiche per la SicurezzaEnrico Borghi, 53 anni, parlamentare Giustizia e DirittiAnna Rossomando , 57 anni, ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) Metà uomini e metà donne. Questa la nuovadel Pdnata oggi da. Successivamente verrànato il coordinatore Laè composta da otto uomini e otto donne. Ne faranno parte: Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppoLia Quartapelle , 38 anni, parlamentare Istituzioni, Tecnologie e Piano Nazionale di Riforma e ResilienzaAntonio Nicita , 53 anni, docente universitario Transizione ecologica, sostenibilità e infrastruttureChiara Braga , 41 anni, parlamentare Missione GiovaniChiara Gribaudo , 39 anni, parlamentare Politiche per la ParitàCecilia D’Elia , 57 anni, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche Politiche per la SicurezzaBorghi, 53 anni, parlamentare Giustizia e DirittiAnna Rossomando , 57 anni, ...

AlbertoBagnai : C’è chi dice che le tragedie del XX secolo siano state causate dai confini, dalle nazioni. Io credo che, come quell… - Giorgiolaporta : C’è chi si ostina a chiamarti Paese, mentre io amo definirti #Patria, terra dei padri; c’è chi vorrebbe sostituire… - matteosalvinimi : Una preghiera per chi non c’è più, un pensiero per i parenti e gli amici di chi ci ha lasciato, un abbraccio per ch… - Marty_Bb_ : RT @DP_CMJ: Stanno rendendo questo campionato più ridicolo di quello passato. E non c'è l'ho con l'Inter, ma ce l'ho con chi ha fatto crear… - BUCASFALTI : @CristinaDAvena nel battito del cuore c'è amore dato e ricevuto. I battiti di chi è andato via li ha lasciati nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi c’è Hysaj 6,5, chi se ll'aspettava?! - ilNapolista IlNapolista