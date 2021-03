Bandiere a mezz’asta per le vittime del Covid anche in tanti comuni salernitani (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Bandiere a mezz’asta in tutti i comuni ed anche in provincia di Salerno per non dimenticare i 103.432 morti – ad oggi – in questi infiniti 12 mesi di emergenza sanitaria. Un anno fa eravamo tutti senza parole davanti alle immagini dei camion dell’esercito che trasportavano le bare delle sfortunate persone morte per il coronavirus, da quel giorno fino ad oggi purtroppo la pandemia ha provocato tanti altri lutti. A ricordarlo è il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano che ha deciso oggi di osservare anche un minuto di raccoglimento. In segno di lutto anche a Salerno, dove sono stati circa 30 i morti di Covid, Bandiere a mezz’asta oggi sia a palazzo di Città che a palazzo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –in tutti iedin provincia di Salerno per non dimenticare i 103.432 morti – ad oggi – in questi infiniti 12 mesi di emergenza sanitaria. Un anno fa eravamo tutti senza parole davanti alle immagini dei camion dell’esercito che trasportavano le bare delle sfortunate persone morte per il coronavirus, da quel giorno fino ad oggi purtroppo la pandemia ha provocatoaltri lutti. A ricordarlo è il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano che ha deciso oggi di osservareun minuto di raccoglimento. In segno di luttoa Salerno, dove sono stati circa 30 i morti dioggi sia a palazzo di Città che a palazzo ...

