Animal Crossing | New Horizon compie un anno e si aggiorna

(Foto: Nintendo)Animal Crossing: New Horizon festeggia un anno dal lancio con un aggiornamento che porta alcune interessanti novità. In appena dodici mesi è già diventato il secondo titolo più di successo della storia di Nintendo Switch con 31,18 milioni di copie dietro soltanto al best seller Mario Kart 8 Deluxe a 33.41 milioni. Animal Crossing: New Horizon ha debuttato nel pieno della pandemia del Covid-19 lo scorso 20 marzo, primo giorno della primavera 2020 oltre che Giornata Internazionale della Felicità: buoni propositi che si sono trasformati in quello che è diventato un fenomeno pop oltre che una valvola di sfogo per milioni di persone in tutto il mondo durante i lunghi lockdown. Il mondo colorato, luminoso e positivo dell'isoletta di cui ...

