Vaccini, l'Ue in affanno: dopo i ritardi nelle consegne, milioni di dosi restano in frigo (Di mercoledì 17 marzo 2021) La decisione dello stop alle somministrazioni del vaccino AstraZeneca da parte di diversi Paesi Ue, inclusa l'Italia, ha complicato lo svolgimento di una campagna vaccinale anti-Covid già caratterizzata da ritardi e inadempienze nell'Unione europea, rispetto a quanto sta accadendo ad esempio negli Usa o nel Regno Unito. Il problema, al contrario di quanto poteva sembrare inizialmente, non riguarda solo i ritardi nelle consegne delle dosi da parte delle case farmaceutiche, ma anche quelli della somministrazione dei Vaccini da parte degli Stati. Secondo i dati forniti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), oltre 61,5 milioni di dosi sono state consegnate ai 27 Stati Ue, ma ne sono state somministrate solo 47,5 ...

