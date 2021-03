Uomini e Donne oggi 17 marzo: Gemma resta sola, Cataldo va via (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 17 marzo: Gemma Galgani chiude con Cataldo, il cavaliere va via sommerso dalle critiche. Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 17 marzo, con una nuova ed imperdibile puntata che vedrà al centro dello studio Gemma Galgani. Ad annunciare cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 17 marzo 2021), anticipazioni puntata 17Galgani chiude con, il cavaliere va via sommerso dalle critiche. Nuovo appuntamento conche torna in onda, mercoledì 17, con una nuova ed imperdibile puntata che vedrà al centro dello studioGalgani. Ad annunciare cosa accadrà nell’appuntamento di, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Link4Universe : Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando l… - Internazionale : Dopo la morte di Sarah Everard la polizia di Londra ha invitato le donne a stare in casa la sera: nessuno ha battut… - Link4Universe : Solo non essere personalmente violenti non basta, è troppo poco dire 'eh ma io non lo farei mai', quando il problem… - andliuz : RT @LalaHu9: Donne il principale target degli attacchi razzisti: secondo il report di Stop AAPI Hate, gli attacchi alle donne sono 2,3 volt… - BlitzQuotidian0 : Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi mercoledì 17 marzo: trono over, Gemma e Cataldo -