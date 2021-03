Advertising

qn_giorno : #Bergamo Tragedia su monte Farno: scivola in dirupo, morto escursionista - savonanews : Tragedia sul Monte Zatta, il sindaco Tomatis e l'amministrazione di Albenga: 'Vicini alla famiglia Enrile' - EcoLunigiana : #Montagna - Ancora una tragedia nel fine settimana. A trovare la morte nel versante reggiano del monte Casarola due… - savonanews : Tragedia sul Monte Zatta: è una 30enne finalese la vittima dell'incidente mortale - ilnazionaleit : Tragedia sul Monte Zatta: è una 30enne finalese la vittima dell'incidente mortale -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia monte

IL GIORNO

Gandino (Bergamo) -sulFarno , a Gandino , nella Bergamasca . Oggi un uomo di 67 anni è morto dopo essere scivolato per circa 150 metri lungo un pendio mentre effettuava un'escursione. Vani i soccorsi: ...Per il comune diSan Giacomo è il primo decesso da inizio pandemia. Sempre nel Vallo di Diano,... Ieri, martedì 16, la. Lunedì scorso si era aggravata ed era stata nuovamente trasferita ...La vittima, Umberto Savoldelli, viveva a Gandino e al momento dell'incidente stava effettuando un'escursione lungo un sentiero ...(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Tragedia della solitudine ad Asti. I vigili del fuoco hanno rinvenuto, in via Torchio, il corpo senza vita di un uomo, in quarantena perché affetto da Covid. Accanto a lui il ...