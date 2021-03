TIM | investitori istituzionali supportano lista CdA

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Lapresentata dal CdA uscente per il rinnovo del board di TIM mette d’accordo glidella società di telecomunicazioni: i maggiori proxy advisor – Glass Lewis, ISS e Frontis – hanno infatti consigliato agli azionisti di votare a favore. “Raccomandiamo agli azionisti di sostenere lache sembra proteggere al meglio gli interessi di tutti gli azionisti – ha scritto Glass Lewis nel suo report – compresi glidi minoranza”. “Il 60% dei candidati presentati dal consiglio uscente è indipendente e lacomprende il presidente e l’amministratore delegato”, ha aggiunto. “I significativi miglioramenti apportati alla corporate governance della società, soprattutto tenendo conto dei forti conflitti tra i suoi principali azionisti ...

