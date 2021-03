Steven Yeun torna in tv con una serie di cui sarà protagonista accanto ad Ali Wong (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'attore Steven Yeun, candidato agli Oscar grazie a Minari, tornerà in tv con una serie di cui è protagonista insieme ad Ali Wong. Steven Yeun, da pochi giorni premiato con una nomination agli Oscar grazie al film Minari, tornerà in tv come star di una nuova serie accanto ad Ali Wong. Il progetto segna il suo ritorno sul piccolo schermo con un ruolo da protagonista dopo aver interpretato Glenn Rhee in The Walking Dead. La serie sarà composta da dieci episodi e, per ora, non è stata ancora acquistata da un'emittente o un network, nonostante il grande interesse. Steven Yeun e Ali Wong saranno coinvolti come protagonisti e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'attore, candidato agli Oscar grazie a Minari, tornerà in tv con unadi cui èinsieme ad Ali, da pochi giorni premiato con una nomination agli Oscar grazie al film Minari, tornerà in tv come star di una nuovaad Ali. Il progetto segna il suo ritorno sul piccolo schermo con un ruolo dadopo aver interpretato Glenn Rhee in The Walking Dead. Lacomposta da dieci episodi e, per ora, non è stata ancora acquistata da un'emittente o un network, nonostante il grande interesse.e Alisaranno coinvolti come protagonisti e ...

