Sci alpino oggi: orari, tv, programma, streaming, startlist discese Lenzerheide (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il maltempo mollerà finalmente la presa a Lenzerheide? Dopo le cancellazioni delle prove di discesa di ieri, gli organizzatori proveranno il tutto per tutto. Le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 cercheranno di far svolgere le proprie prove veloci nella giornata odierna. Il meteo purtroppo non porta grandi notizie, dato che la neve dovrebbe cadere ancora in maniera incessante, ma il tentativo si farà. Andiamo con ordine. Si partirà alle ore 9.30 con la prova della discesa maschile, quindi alle ore 10.30 toccherà a quella femminile. Se, però, non si riuscirà a svolgere l’allenamento, le discese non si potranno disputare. Questo è il regolamento. Se, invece, tutto filerà liscio, gli uomini saranno in gara alle ore 12.15, mentre le donne saranno in scena dalle ore 13.45, con la nostra Sofia Goggia che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il maltempo mollerà finalmente la presa a? Dopo le cancellazioni delle prove di discesa di ieri, gli organizzatori proveranno il tutto per tutto. Le Finali della Coppa del Mondo di sci2020-2021 cercheranno di far svolgere le proprie prove veloci nella giornata odierna. Il meteo purtroppo non porta grandi notizie, dato che la neve dovrebbe cadere ancora in maniera incessante, ma il tentativo si farà. Andiamo con ordine. Si partirà alle ore 9.30 con la prova della discesa maschile, quindi alle ore 10.30 toccherà a quella femminile. Se, però, non si riuscirà a svolgere l’allenamento, lenon si potranno disputare. Questo è il regolamento. Se, invece, tutto filerà liscio, gli uomini saranno in gara alle ore 12.15, mentre le donne saranno in scena dalle ore 13.45, con la nostra Sofia Ga che ...

Advertising

_Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Lenzerheide in DIRETTA: Sofia Goggia torna e si gioca la Coppa del Mondo! - #alpino… - bizcommunityit : Mondiali Cortina 2021, Malagò: 'Organizzazione strepitosa, dal Cio feedback eccezionale' #CIO - MondoSportivoIT : #Lenzerheide la resa dei conti nello sci alpino - PiuValliTV : PIOGGIA DI MEDAGLIE BRESCIANE S. Caterina Valfurva ha organizzato in maniera perfetta la finale regionale sci alp… -