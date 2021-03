Sassuolo, De Zerbi è una furia: “Alcuni giovani pensano di essere di passaggio qui” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Sassuolo sogna a lungo di conquistare tre punti importanti contro il Torino, prima di fare harakiri e consegnare il successo ai granata. La sconfitta ferma inevitabilmente la rincorsa dei neroverdi all'Europa League.caption id="attachment 1078131" align="alignnone" width="3499" Sassuolo De Zerbi, getty images/captionLE PAROLE DI DE ZerbiIl tecnico Roberto De Zerbi analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo una squadra giovane e non sempre i giovani capiscono le cose al volo. Sbagliano più di altri. Avremmo dovuto chiuderla 3-0 e invece l'abbiamo persa per colpa nostra meritatamente. Si vede che staranno in panchina e in tribuna per capire meglio. Sono favorevole a sperimentare, ma al primo posto c'è il calcio. Deve essere così per ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilsogna a lungo di conquistare tre punti importanti contro il Torino, prima di fare harakiri e consegnare il successo ai granata. La sconfitta ferma inevitabilmente la rincorsa dei neroverdi all'Europa League.caption id="attachment 1078131" align="alignnone" width="3499"De, getty images/captionLE PAROLE DI DEIl tecnico Roberto Deanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo una squadra giovane e non sempre icapiscono le cose al volo. Sbagliano più di altri. Avremmo dovuto chiuderla 3-0 e invece l'abbiamo persa per colpa nostra meritatamente. Si vede che staranno in panchina e in tribuna per capire meglio. Sono favorevole a sperimentare, ma al primo posto c'è il calcio. Devecosì per ...

Advertising

pisto_gol : Nelle trasmissioni di quelli che contano si fanno i nomi di De Zerbi (Sassuolo) e di Juric (HVerona) per grandi clu… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'Le opportunità per vincere le abbiamo avute e dovevamo chiuderla' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'Le opportunità per vincere le abbiamo avute e dovevamo chiuderla' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - De Zerbi: 'Le opportunità per vincere le abbiamo avute e dovevamo chiuderla' - apetrazzuolo : SASSUOLO - De Zerbi: 'Le opportunità per vincere le abbiamo avute e dovevamo chiuderla' -