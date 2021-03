Roma: Sereni, ‘Gualtieri personalità di valore ma Letta deve mettere mano a dossier’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar (Adnkronos) – “Da Roberto Gualtieri, che è stato un parlamentare europeo molto stimato e che ha fatto bene il ministro dell’Economia in un momento durissimo, è giunta una disponibilità che ritengo preziosa. Al tempo stesso, mancano ancora mesi alla prova elettorale e noi vogliamo costruire per Roma come per le altre città una coalizione ampia e plurale, ragionando anche con altri che si collocano nel campo del centrosinistra, penso ad esempio a Carlo Calenda”. Lo ha dichiarato la vice ministra Marina Sereni (Pd) a SkyTg24.“Possiamo forse usare uno strumento non nuovo, quello delle primarie, che negli anni ha consentito di costruire le coalizioni anche con una grande partecipazione popolare. Il M5s, con il quale nel Lazio abbiamo registrato un’evoluzione positiva, con l’ingresso di due suoi esponenti nella giunta regionale, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 marzo 2021), 17 mar (Adnkronos) – “Da Roberto Gualtieri, che è stato un parlamentare europeo molto stimato e che ha fatto bene il ministro dell’Economia in un momento durissimo, è giunta una disponibilità che ritengo preziosa. Al tempo stesso, mancano ancora mesi alla prova elettorale e noi vogliamo costruire percome per le altre città una coalizione ampia e plurale, ragionando anche con altri che si collocano nel campo del centrosinistra, penso ad esempio a Carlo Calenda”. Lo ha dichiarato la vice ministra Marina(Pd) a SkyTg24.“Possiamo forse usare uno strumento non nuovo, quello delle primarie, che negli anni ha consentito di costruire le coalizioni anche con una grande partecipazione popolare. Il M5s, con il quale nel Lazio abbiamo registrato un’evoluzione positiva, con l’ingresso di due suoi esponenti nella giunta regionale, ...

