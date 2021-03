Realtà virtuale di nuova generazione per PlayStation 5 | cosa ci dobbiamo aspettare?

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sony ha confermato che sta lavorando a un nuovo sistema di(VR) per Ps5. La promessa è quella di una migliore esperienza di intrattenimento con notevoli balzi in termini di prestazioni e interattività. Il sistema VR diè ancora in fase di sviluppo però, e come tale probabilmente non verrà lanciato