Petrolio | Aie | domanda mondiale tornerà a livelli pre covid in 2023

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Ladiaipre"non prima del". A sostenerlo è l'Agenzia internazionale per l'Energia (Aie) nel rapporto 'Oil 2021'. Nel 2020, si rileva, "ladiera di quasi 9 milioni di barili al giorno al di sotto del livello visto nel 2019 e non si prevede che torni a quel livello prima del". Entro il 2026, il consumo globale di, sostiene l'Aie, dovrebbe raggiungere i 104,1 milioni di barili al giorno: +4,4 mln di barili al giorno rispetto aidel 2019. Ladinel 2025 dovrebbe essere inferiore di 2,5 milioni di barili al giorno ...

Advertising

moneypuntoit : ?? La domanda di petrolio cambierà per sempre: le stime AIE ?? - Marta_DelBuono : Aie, altro che superciclo del petrolio - PaoloLuraschi : -Usa:vendite al dettaglio febbraio -Usa:indice prezzi import export febbraio -Usa:produzione industriale febbraio… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Aie

Borsa Italiana

Per soddisfare la crescita della domanda difino al 2026 nel caso di base del rapporto, l'offerta deve aumentare di 10 milioni di barili al giorno entro il 2026. Il Medio Oriente, ...In caso contrario, la domanda globale die' destinata ad aumentare ogni anno da qui al 2026" ha affermato Fatih Birol, direttore esecutivo dell'. Queste azioni, combinate con un aumento ...Petrolio di nuovo in focus con le ultime stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Il greggio è destinato a una domanda debole nel tempo: le previsioni post-Covid.I mercati mondiali del petrolio si sono ripresi dal massiccio shock della domanda innescato dal Covid-19, ma affrontano ancora un alto grado di incertezza che sta mettendo alla prova l'industria petro ...