Per la prima volta due squadre di ricercatori hanno creato un embrione simile a quello umano partendo da cellule riprogrammate (Di mercoledì 17 marzo 2021) Due studi, anzi tre. Un'università in Australia, una negli Stati Uniti e una in Israele. Il soggetto degli studi è lo stesso: gli embrioni. Sull'ultimo numero della rivista scientifica Nature sono stati pubblicati i risultati di due studi indipendenti che dimostrano come sia possibile ottenere una copia degli embrioni umani in laboratorio partendo da cellule staminali o da cellule della pelle riprogrammate. Questi embrioni non sono esattamente uguali a quelli umani ma potrebbero diventare fondamentali per studiare meglio le prime fasi dello sviluppo umano e per lavorare alla ricerca di nuove terapie. Tecnicamente si chiamano "blastoidi". Le due università coinvolte in questa ricerca sono la Monash University di Melbourne e il Southwestern medical Center dell'Università del Texas.

