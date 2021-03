Advertising

sportli26181512 : #Messi, l’abbraccio di #Laporta: “Farò di tutto per tenerti al #Barcellona”: Il nuovo presidente del club blaugrana… - 0UTSIDEV : ma ci pensate mai al fatto che louis è saltato in braccio ad harry quando li hanno messi insieme nella band? quell’… - luigi_luigi2 : @Lara_L0lli La decadenza di una società si riconosce innanzi tutto dall'imputridirsi del linguaggio...tra tutte le… - vincentperez95 : RT @DAZN_IT: L'abbraccio tra Messi e Pedri ?? #LaLiga #DAZN - gbbyouyou : RT @DAZN_IT: L'abbraccio tra Messi e Pedri ?? #LaLiga #DAZN -

Ultime Notizie dalla rete : Messi abbraccio

Corriere dello Sport.it

Giacca e cravatta, elegantissimo anche fuori dal campo. Tra i tanti ad assistere al discorso del nuovo presidente, Joan Laporta , c'era ovviamente. In seconda fila, alle spalle del tecnico Koeman. " Sono arrivato per prendere delle decisioni, come quella di convincere Leo a rimanere, approfittando del fatto che si trova qui adesso - ha ...Hanno indossato le divise, si sonoa disposizione e lo hanno fatto con impegno e ... Con la paura di tornare a casa, di evitare l'di un figlio, di un caro. Ieri il licenziamento. ...Il nuovo presidente del club blaugrana coccola l’argentino: “Sai l’affetto che ho per te. Ma qualsiasi cosa farai, andrà bene” ...Messi si dimostra ancora una volta il re indiscusso del Barcellona, ma il suo futuso è incerto, ora tutto dipende dalla vittoria in Liga ...