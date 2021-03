Maria De Filippi, perché Amici e Uomini e Donne sono sospesi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Piccola novità per quel che riguarda il palinsesto televisivo di Canale 5: nel corso della giornata di giovedì 18 marzo 2021 ci saranno alcuni cambiamenti che coinvolgono due delle trasmissioni più importanti di Maria De Filippi, ovvero Amici e Uomini e Donne. Entrambi gli show non andranno in onda, saltando una puntata. Ad anticiparlo è Davide Maggio, che ha spiegato i motivi per cui la De Filippi avrebbe preso questa decisione, in un momento tra l’altro particolarmente delicato per la sua casa di produzione, la Fascino – le dichiarazioni di Pietro Delle Piane su Temptation Island, nel corso della sua ospitata a Live – Non è la D’Urso, hanno dato il via ad una causa legale contro l’attore stesso. Giovedì 18 marzo, il quotidiano appuntamento con Uomini e ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 marzo 2021) Piccola novità per quel che riguarda il palinsesto televisivo di Canale 5: nel corso della giornata di giovedì 18 marzo 2021 ci saranno alcuni cambiamenti che coinvolgono due delle trasmissioni più importanti diDe, ovvero. Entrambi gli show non andranno in onda, saltando una puntata. Ad anticiparlo è Davide Maggio, che ha spiegato i motivi per cui la Deavrebbe preso questa decisione, in un momento tra l’altro particolarmente delicato per la sua casa di produzione, la Fascino – le dichiarazioni di Pietro Delle Piane su Temptation Island, nel corso della sua ospitata a Live – Non è la D’Urso, hanno dato il via ad una causa legale contro l’attore stesso. Giovedì 18 marzo, il quotidiano appuntamento cone ...

