Luna Rossa si arrende a New Zealand: 7 - 3 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Hanno vinto. Team New Zealand chiude i giochi con Luna Rossa alla decima regata mantenendo la Coppa America in patria. Una vittoria senza discussione quella nella gara di stamattina, in cui pur avendo ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Hanno vinto. Team Newchiude i giochi conalla decima regata mantenendo la Coppa America in patria. Una vittoria senza discussione quella nella gara di stamattina, in cui pur avendo ...

Advertising

Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Agenzia_Ansa : Coppa America, Luna Rossa cede sul finale di gara 9. New Zealand allunga, è 6-3. Neozelandesi a un punto dalla vitt… - Agenzia_Ansa : Coppa America: 7-3 a Luna Rossa, New Zealand vince - Sport - ANSA - profluigimarino : RT @Corriere: ?? Luna Rossa ha perso ma è già nella storia: nessuna barca italiana aveva mai vinto tre regate in Coppa America - sardanews : New Zealand vince la Coppa America, Luna Rossa a testa alta -