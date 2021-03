L’ultima partita di Maradona a Napoli (Di mercoledì 17 marzo 2021) 30 anni fa, dopo una vittoria contro il Bari, il campione argentino venne sottoposto a un test antidoping che di fatto mise fine alla sua carriera Leggi su ilpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) 30 anni fa, dopo una vittoria contro il Bari, il campione argentino venne sottoposto a un test antidoping che di fatto mise fine alla sua carriera

Advertising

ilpost : L’ultima partita di Maradona a Napoli - davegattopardo : @Alessio_Ram @CUVICalcio @Mau_Romeo @CucchiRiccardo Penso che l’ultima partita ascoltata in radio al lavoro sia sta… - LorenzoPratesi1 : @veromumy87 @Inter È l'ultima partita che ho visto allo stadio : golazo di Barella - ilio_3 : @franvanni L’Inter è uscita per caso dalla Champions. Per un puro caso .Poteva benissimo passare bastava un goal al… - anteprima24 : ** Maradona, quel 17 marzo del 1991 e l'ultima partita al San Paolo ** -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima partita Covid, Cartabellotta: “La terza ondata è partita e le terapie intensive sono in sofferenza Il Fatto Quotidiano