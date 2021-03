Lu-Ve, utile netto 2020 in calo a 10,7 milioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Lu-Ve ha chiuso l’esercizio 2020 con un utile netto di 10,7 milioni di euro, in diminuzione del 41,5% rispetto all’esercizio 2019, principalmente dopo aver scontato ammortamenti e costi finanziari. All’assemblea convocata per il 27 aprile 2021 sarà proposto un dividendo di 0,27 euro per azione. Il fatturato pari a 401,5 milioni, risulta in crescita del 2,5% (a cambi costanti il fatturato sarebbe cresciuto del 6,4%), mentre l’EBITDA pari a 45,2 milioni è in diminuzione del 3,3% rispetto all’esercizio 2019. Posizione finanziaria netta negativa per 106,8 milioni al 31 dicembre 2020, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2019, grazie a una generazione netta di cassa rettificata delle componenti non operative di 20,4 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Lu-Ve ha chiuso l’eserciziocon undi 10,7di euro, in diminuzione del 41,5% rispetto all’esercizio 2019, principalmente dopo aver scontato ammortamenti e costi finanziari. All’assemblea convocata per il 27 aprile 2021 sarà proposto un dividendo di 0,27 euro per azione. Il fatturato pari a 401,5, risulta in crescita del 2,5% (a cambi costanti il fatturato sarebbe cresciuto del 6,4%), mentre l’EBITDA pari a 45,2è in diminuzione del 3,3% rispetto all’esercizio 2019. Posizione finanziaria netta negativa per 106,8al 31 dicembre, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2019, grazie a una generazione netta di cassa rettificata delle componenti non operative di 20,4 ...

Simest, 1 mld di finanziamenti per l'internazionalizzazione nel 2020 L'utile netto è pari a 4,6 milioni di euro. "I risultati raggiunti nel 2020 da SIMEST nel supporto all'export e all'internazionalizzazione delle imprese italiane sono anche frutto del ruolo centrale ...

