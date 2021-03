Le manovre politiche a Est per decidere i cantanti dell’Eurovision Song Contest (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’onda delle manifestazioni anti-governative nell’Europa centro-orientale irrompe anche sull’Eurovision Song Contest, previsto quest’anno tra il 18 e il 22 maggio a Rotterdam. La Polonia ha scelto di farsi rappresentare da un conduttore di storici programmi della televisione pubblica (TVP), come Ko?o fortuny, la versione polacca della Ruota della fortuna. Rafa? Brzozowski canterà The ride, un pezzo, scritto in inglese da uno staff di autori svedesi, che pare uscito direttamente dagli anni Ottanta. Tuttavia non è la qualità della canzone che ha fatto infuriare i fan dell’Eurovision, o meglio non solo. È il fatto che il cantante sia stato nominato senza una selezione e abbia scavalcato la giovane collega Alicja Szempli?ska, che l’anno scorso non aveva potuto vivere una vera partecipazione al festival canoro europeo a causa della pandemia ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’onda delle manifestazioni anti-governative nell’Europa centro-orientale irrompe anche sull’Eurovision, previsto quest’anno tra il 18 e il 22 maggio a Rotterdam. La Polonia ha scelto di farsi rappresentare da un conduttore di storici programmi della televisione pubblica (TVP), come Ko?o fortuny, la versione polacca della Ruota della fortuna. Rafa? Brzozowski canterà The ride, un pezzo, scritto in inglese da uno staff di autori svedesi, che pare uscito direttamente dagli anni Ottanta. Tuttavia non è la qualità della canzone che ha fatto infuriare i fan, o meglio non solo. È il fatto che il cantante sia stato nominato senza una selezione e abbia scavalcato la giovane collega Alicja Szempli?ska, che l’anno scorso non aveva potuto vivere una vera partecipazione al festival canoro europeo a causa della pandemia ...

