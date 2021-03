L’Agcom assolve Balotelli per la frase a Dayane Mello | “Le dichiarazioni di Mario…”

Leggi su golssip

(Di mercoledì 17 marzo 2021)(Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha assolto Marioe il Grande Fratello Vip per unainfelice rivolta a. Una battuta da bar che aveva sollevato non poche polemiche, spingendo Alfonso Signorini a scusarsi e a chiedere a Mario di fare lo stesso.La risposta dell'AgcomIl Codacons aveva presentato un esposto dopo l’accaduto e l'Agcom ha deciso di archiviare il caso. Queste le motivazioni della decisione. Nella comunicazione di fine indagine si fa riferimento all’articolo 34, comma 2 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici. Nello stesso si legge che le trasmissioni delle emittenti televisive non devono contenere programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, fatta eccezione per alcune ore della notte. ...