Fonseca “In Ucraina grande Roma per evitare sorprese” (Di mercoledì 17 marzo 2021) KIEV (Ucraina) (ITALPRESS) – Fare una grande gara “per evitare sorprese”. Questo il monito del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa della vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La Roma viene dalla vittoria per 3-0 dell’Olimpico, ma anche dal ko per 2-0 sul campo Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 17 marzo 2021) KIEV () (ITALPRESS) – Fare unagara “per”. Questo il monito del tecnico della, Paulo, nella conferenza stampa della vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Laviene dalla vittoria per 3-0 dell’Olimpico, ma anche dal ko per 2-0 sul campo

