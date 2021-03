Fiorentina, Toni a 360°: “Ribery è un amico, oltre che un campione. La mia su Vlahovic e Prandelli” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Parola a Luca Toni.Fiorentina, Prandelli: “Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi. Vittoria importante per la salvezza”Il primo giocatore italiano a vincere la Scarpa d'oro, con un passato tra le fila di Roma, Bayern Monaco, Juventus e Palermo, ha parlato a 360° della stagione della Fiorentina alla stampa dallo stadio Bozzi. Tra le tante tematiche affrontate da Luca Toni, spicca l'elogio fatto all'attaccante della Viola reduce da una tripletta devastante contro il Benevento di Pippo Inzaghi, Dusan Vlahovic. Di seguito, le sue dichiarazioni."Col Milan mi aspetto una Fiorentina che continui a fare punti. Adesso hanno ottenuto una bella vittoria, devono arrivare a 40 punti per poi essere più liberi di testa, secondo me sono in grado di farlo una volta ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021) Parola a Luca: “Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi. Vittoria importante per la salvezza”Il primo giocatore italiano a vincere la Scarpa d'oro, con un passato tra le fila di Roma, Bayern Monaco, Juventus e Palermo, ha parlato adella stagione dellaalla stampa dallo stadio Bozzi. Tra le tante tematiche affrontate da Luca, spicca l'elogio fatto all'attaccante della Viola reduce da una tripletta devastante contro il Benevento di Pippo Inzaghi, Dusan. Di seguito, le sue dichiarazioni."Col Milan mi aspetto unache continui a fare punti. Adesso hanno ottenuto una bella vittoria, devono arrivare a 40 punti per poi essere più liberi di testa, secondo me sono in grado di farlo una volta ...

