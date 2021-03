«È ora di prendere le armi»: viaggio nella violenta galassia no vax (Di mercoledì 17 marzo 2021) Abbiamo indagato tra gruppi e pagine online dei negazionisti. Che gridano alla dittatura sanitaria, accusano Papa Francesco e si lanciano in impervie teorie del complotto. Da Facebook a Telegram ecco parole d'ordine e protagonisti che hanno un unico obiettivo: minare la credibilità della scienza Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 17 marzo 2021) Abbiamo indagato tra gruppi e pagine online dei negazionisti. Che gridano alla dittatura sanitaria, accusano Papa Francesco e si lanciano in impervie teorie del complotto. Da Facebook a Telegram ecco parole d'ordine e protagonisti che hanno un unico obiettivo: minare la credibilità della scienza

Advertising

lupettorosso76 : RT @espressonline: «È ora di prendere le armi»: viaggio nella violenta galassia no vax - sergioalesi : @catlatorre Si, certissimo e giustissimo, ma se x ora sei su un autobus su cui sono saliti in tanti per andare tutt… - espressonline : «È ora di prendere le armi»: viaggio nella violenta galassia no vax - myloverismalik : @_DonTellMe Nono anzi, ho sempre paura di prenderlo ahaha per ora, apparentemente, mi è andata bene. Però si può prendere in qualsiasi modo - Chiaretta_74 : Sveglia, praticato yoga, fatto colazione, ora pulisco casa e poi vado a prendere papà per la seconda dose di vaccino. -