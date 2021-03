De Zerbi: «Sconfitta meritata. Troppi giovani considerano il Sassuolo una terra di passaggio» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roberto De Zerbi arrabbiato dopo la Sconfitta in rimonta per 3-2 dal Torino. Il Sassuolo stava vincendo 2-0. «Siamo una squadra giovane. Dovevamo chiudere la partita e invece l’abbiamo riaperta e perduta per colpa nostra, meritatamente. Ho messo Traore e Boga per chiuderla. Le opportunità per vincere le abbiamo avute e dovevamo chiuderla, o la chiudi o se becchi gol poi la riapri». «I giovani sbagliano più di altri nonostante gli diciamo tante volte dell’importanza della partita. Staranno in panchina o tribuna e capiranno da fuori. Non sono per far crescere tutti ma per mettere il calcio al primo posto. Tutti devono farlo, devo portare i risultati e prima del gioco e di tutto il resto c’è l’anima per fare questo sport. Sono molto arrabbiato». «Il Sassuolo parte sempre per salvarsi e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roberto Dearrabbiato dopo lain rimonta per 3-2 dal Torino. Ilstava vincendo 2-0. «Siamo una squadra giovane. Dovevamo chiudere la partita e invece l’abbiamo riaperta e perduta per colpa nostra,mente. Ho messo Traore e Boga per chiuderla. Le opportunità per vincere le abbiamo avute e dovevamo chiuderla, o la chiudi o se becchi gol poi la riapri». «Isbagliano più di altri nonostante gli diciamo tante volte dell’importanza della partita. Staranno in panchina o tribuna e capiranno da fuori. Non sono per far crescere tutti ma per mettere il calcio al primo posto. Tutti devono farlo, devo portare i risultati e prima del gioco e di tutto il resto c’è l’anima per fare questo sport. Sono molto arrabbiato». «Ilparte sempre per salvarsi e ...

