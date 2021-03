Brunetta: assunzioni per Recovery non più con vecchi concorsi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il reclutamento del personale da assumere nella pubblica amministrazione per il Recovery plan avverrà con "regole nuove". "Non più i vecchi concorsi ma con selezioni da realizzare in uno, due, tre mesi prendendo i migliori, quelli che hanno più esperienza, giovani che vengono fuori dalle università ma non solo dalle Università, pensiamo all'informatica dove conta l'esperienza sul campo". Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta, intervenuto al Tg5."Vogliamo prendere i migliori, due, tre, 5 mila all'anno per essere immessi in questi progetti che devono cambiare l'Italia", ha detto Brunetta. Per Brunetta il Piano nazionale di ripresa e resilienza "non dico che è l'ultima occasione perché sono un inguaribile ottimista ma è la grande occasione: abbiamo 200 miliardi ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il reclutamento del personale da assumere nella pubblica amministrazione per ilplan avverrà con "regole nuove". "Non più ima con selezioni da realizzare in uno, due, tre mesi prendendo i migliori, quelli che hanno più esperienza, giovani che vengono fuori dalle università ma non solo dalle Università, pensiamo all'informatica dove conta l'esperienza sul campo". Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica Renato, intervenuto al Tg5."Vogliamo prendere i migliori, due, tre, 5 mila all'anno per essere immessi in questi progetti che devono cambiare l'Italia", ha detto. Peril Piano nazionale di ripresa e resilienza "non dico che è l'ultima occasione perché sono un inguaribile ottimista ma è la grande occasione: abbiamo 200 miliardi ...

Advertising

fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA Franco loda il piano del Conte-2 e lancia tante governance nei ministeri: “Ora assunzioni nella Pa… - Albe_1964 : @paoladecassan @fra_franzese Ma anch'io, se vedi (tranne queste ultime Corti Costituzionali dopo aver letto le dich… - mazzettam : Strano, #Brunetta vuol bloccare le assunzioni nel pubblico impiego. #GovernoDraghi #GovernoDeiMigliori - solista_il : @renatobrunetta Caro Brunetta, sono i comuni che sono in sofferenza. Con questi paletti per le assunzioni i servizi… - Shajidn : Trovo immorale in questo periodo l'aumento di 107 euro in busta paga per i dipendenti pubblici supportato da Brunet… -