Blade Runner 2049 stasera mercoledì 17 marzo su Rai 4 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Blade Runner 2049 il sequel con Harrison Ford mercoledì 17 marzo su Rai 4. Trama e Trailer A distanza di tre decenni dall’anno in cui era ambientato il primo leggendario Blade Runner siamo pronti per tornare nella cupa Los Angeles del futuro con Blade Runner 2049 questa sera mercoledì 17 marzo su Rai 4 in prima serata. Nonostante le aspettative e il coinvolgimento di Ridley Scott, produttore del film mentre la regia è stata affidata a Denis Villeneuve, il seguito di Blade Runner non ha incassato quanto sperava la produzione fermandosi a 259 milioni in tutto il mondo e 92 in patria. Con un budget di 150-185 milioni il film avrebbe dovuto incassare ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 17 marzo 2021)il sequel con Harrison Ford17su Rai 4. Trama e Trailer A distanza di tre decenni dall’anno in cui era ambientato il primo leggendariosiamo pronti per tornare nella cupa Los Angeles del futuro conquesta sera17su Rai 4 in prima serata. Nonostante le aspettative e il coinvolgimento di Ridley Scott, produttore del film mentre la regia è stata affidata a Denis Villeneuve, il seguito dinon ha incassato quanto sperava la produzione fermandosi a 259 milioni in tutto il mondo e 92 in patria. Con un budget di 150-185 milioni il film avrebbe dovuto incassare ...

Advertising

zazoomblog : Green book Sole a catinelle Blade runner 2049 o Rocco Schiavone? La tv del 17 marzo - #Green #catinelle #Blade… - slagfox : @Farrah88760586 Anche da lacrime. E ..... tutti quei momenti, Andranno perduti nel tempo, Come ......... Lacrime… - La_manina__ : @Eh__tweet Un quadro raccapricciante: studenti che aspirano a diventare tweetstar per blastare anonimi malcapitati… - VoyagerHero : #Pechino come '#Blade #Runner 2049': ecco la #Tempesta di #Sabbia più #Violenta del #Decennio… - YolBlog : #bladerunner2049 - diretto da Denis Villeneuve torna su #RAI4 il sequel del capolavoro di Ridley Scott -