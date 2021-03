Anticipazioni Isola | 4 nuovi naufraghi in arrivo e uno sarà eliminato

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo lo straordinario successo del debutto andrà in onda giovedì 18 marzo in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con L’dei Famosi. Al timone la padrona di casa Ilary Blasi, accompagnata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini che commenteranno in diretta la puntata. Al cast già nutrito di personaggi celebri, nel corso della serata entreranno ufficialmente in gioco altri quattroche si uniranno ai gruppi dei Buriños e dei Rafinados: Beppe Braida, Brando Giorgi, Valentina Persia e Mireya Stabile. Sin dal lorosull’, iconcorrenti saranno subito messi alla prova: il gioco entrerà immediatamente nel vivo per i quattro, mentre uno dei vip dovrà lasciare Cayo Cochinos. Sono due infatti i nominati: durante ...

Ad aiutarli in questa missione sarà il judoka ed ex concorrente dell'dei famosi Marco Maddaloni. Appuntamento quindi a domani in prima serata su Canale per una nuova puntata della quindicesima ...Elisa Isoardi e Ferdinando Guglielmotti, flirt all'dei Famosi?/"Il backstage.." Elliot Page: ... Uomini e Donne/puntata 17 marzo: bufera in studio per Samantha?Prosegue l'appuntamento in prima serata con L' Isola dei Famosi e le anticipazioni della seconda puntata, in onda giovedì 18 marzo su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. In gara, i ...Dopo il grande successo della prima puntata, ritorna giovedì 18 marzo l’appuntamento bisettimanale con L’isola dei famosi, che si prepara ad accogliere nel cast quattro nuovi concorrenti. Come sempre ...