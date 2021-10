Agenzia delle entrate: stop a credenziali e accesso solo con Spid (Di mercoledì 17 marzo 2021) In applicazione del Decreto Semplificazione (DL n. 76/ 2020) dallo scorso 1 marzo non vengono rilasciate nuove credenziali per accedere al portale dell’Agenzia delle entrate. Per procedere all’accesso si deve utilizzare lo Spid. Sono valide le credenziali già in uso ma anche queste verranno dismesse il 30 settembre 2021. Per saperne di più si può consultare la pagina Come accedere ai servizi. .. Leggi su webzeta (Di mercoledì 17 marzo 2021) In applicazione del Decreto Semplificazione (DL n. 76/ 2020) dallo scorso 1 marzo non vengono rilasciate nuoveper accedere al portale dell’. Per procedere all’si deve utilizzare lo. Sono valide legià in uso ma anche queste verranno dismesse il 30 settembre 2021. Per saperne di più si può consultare la pagina Come accedere ai servizi. ..

Advertising

Agenzia_Ansa : Green Pass, Trasportounito: mancheranno all'appello 80.000 conducenti su 98.000 imprese iscritte all'albo. Potrebbe… - Agenzia_Ansa : Nel 2020 la Caritas in Italia ha complessivamente supportato 1,9 milioni di persone. Delle persone sostenute nell'a… - marattin : Rivedere la governance dell’Agenzia delle Entrate favorendo maggiore integrazione con la riscossione; allineare gli… - arual812 : @Agenzia_Ansa Può sembrare ingiusto nei confronti delle persone transgender che non si riconoscono nel loro genere… - Agenzia_Ansa : Nel 2020 la Caritas in Italia ha complessivamente supportato 1,9 milioni di persone. Delle persone sostenute nell'a… -