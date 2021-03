Yasuo Otsuka | morto l' animatore | regista e character designer di tanti classici da «Lupin III» a «Conan | il ragazzo del futuro»

(Di martedì 16 marzo 2021) Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 11 luglio, l', tra i popolari artefici di grandi successi come i film dedicati aIII e la serie (di imminente rewatch su Amazon Prime Video)ildel. La sua scomparsa ha scosso innanzitutto i fan di anime raccolti attorno al Tokyo Anime Awards Festival 2021, dove è stato Toshio Suzuki, produttore dello Studio Ghibli, a dare la notizia. Più vecchio di 5 anni di Isao Takahata e di 10 di Hayao Miyazaki,, prima di collaborare con loro ha fatto anche da !tutor" come studente senior, ai due geni dell'animazione giapponese, lavorando nel settore fin dai suoi albori ...

La carriera diOysuka Tra i suoi lavori più importanti c'è senza ombra di dubbio il cartone animato giapponese Lupin III per il quale Oysuka ha diretto le animazioni e ha disegnato il progetto ...Pochi giorni fa, in occasione del Tokyo Anime Award Festival, Toshio Suzuki, produttore dello Studio Ghibli, ha annunciato che lo scorso 15 marzo si è spento. Lo storico animatore aveva 89 anni." la carriera Nato l'11 Luglio 1931 nella prefettura di Shimane,entrò nel 1956 alla Toei Animation (allora nota come Toei ...Fece da tutor e mentore a dei giovani Isao Takahata e Hayao Miyazaki, prima di collaborare con i due geni dell'animazione giapponese ...Addio a Yasuo Otsuka, regista e disegnatore noto soprattutto per essere stato l'animatore di serie cult come Lupin III e Conan il ragazzo del futuro. (ANSA) ...