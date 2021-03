Virtus Entella-Cremonese, le formazioni ufficiali (Di martedì 16 marzo 2021) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Virtus Entella-Cremonese, gara valida per la 29^ giornata di Serie B, in programma al ‘Comunale’ di Chiavari alle ore 16: V.Entella (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Costa; Dragomir, Paolucci, Koutsoupias; Schenetti; De Luca, Mancosu. All.: Vivarini. Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti, Gustafson; Valzania, Ciofani, Gaetano. All.: Pecchia. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Sono state rese note ledi, gara valida per la 29^ giornata di Serie B, in programma al ‘Comunale’ di Chiavari alle ore 16: V.(4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Costa; Dragomir, Paolucci, Koutsoupias; Schenetti; De Luca, Mancosu. All.: Vivarini.(4-3-3): Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei, Castagnetti, Gustafson; Valzania, Ciofani, Gaetano. All.: Pecchia. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

