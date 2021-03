Vettel ecologista come Hamilton: accordo con Bwt per lo stop alla plastica (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo l'accordo sfumato all'ultimo con la Williams , alla fine Bwt (o Best Water Technologies) ha accettato di continuare a sponsorizzare l'Aston Martin seppur non più da title sponsor . Ed è di oggi, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo l'sfumato all'ultimo con la Williams ,fine Bwt (o Best Water Technologies) ha accettato di continuare a sponsorizzare l'Aston Martin seppur non più da title sponsor . Ed è di oggi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vettel ecologista Vettel ecologista come Hamilton: accordo con Bwt per lo stop alla plastica Ed è di oggi, 16 marzo, l'ufficialità della partnership tra l'azienda austriaca di Mondsee, attiva nel campo dei sistemi di trattamento dell'acqua, e Sebastian Vettel, che correrà nel 2021 con un ...

