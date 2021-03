Vaccini: Draghi chiama Macron, con ok Ema si riparte con Astrazeneca (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMassima fiducia nell’Ema. E’ il sunto della telefonata che c’è stata quest’oggi tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il presidente francese, Emmanuel Macron. Tema centrale della chiacchierata è stata inevitabilmente la questione Vaccini, dopo la decisione di molti Paesi Europei di sospendere precauzionalmente la somministrazione del siero prodotto da Astrazeneca. La decisione definitiva verrà comunicata giovedì prossimo, 18 marzo, quando l’Agenzia europea per i medicinali renderà noti i dati raccolti. Se il parere dovesse essere positivo, come è lecito attendersi, i due Paesi riprenderanno le vaccinazioni con Astrazeneca. Si attende, dunque, la conclusione dell’analisi supplementari richieste ma Italia e Francia sono pronte a riprendere a correre a ritmo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMassima fiducia nell’Ema. E’ il sunto della telefonata che c’è stata quest’oggi tra il presidente del Consiglio, Mario, e il presidente francese, Emmanuel. Tema centrale della chiacchierata è stata inevitabilmente la questione, dopo la decisione di molti Paesi Europei di sospendere precauzionalmente la somministrazione del siero prodotto da. La decisione definitiva verrà comunicata giovedì prossimo, 18 marzo, quando l’Agenzia europea per i medicinali renderà noti i dati raccolti. Se il parere dovesse essere positivo, come è lecito attendersi, i due Paesi riprenderanno le vaccinazioni con. Si attende, dunque, la conclusione dell’analisi supplementari richieste ma Italia e Francia sono pronte a riprendere a correre a ritmo ...

