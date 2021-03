Ultimi sondaggi Euromedia: M5S secondo, sorpassa Pd e Fdi (Di martedì 16 marzo 2021) Il Movimento 5 Stelle sorpassa il Pd nelle intenzioni di voto rilevate da Euromedia Research per La Stampa. secondo il sondaggio, i Cinque Stelle, galvanizzati dall’arrivo dell’ex premier Conte, salgono al 17,2% e in un colpo solo superano Pd e Fratelli d’Italia, conquistando la seconda posizione dietro alla Lega, prima forza con il 22,9%. Dopo le dimissioni di Zingaretti, i dem crollano al 17,2% ma era già da qualche settimana che il partito era in calo. In totale l’area giallo rossa, oggi, otterrebbe il 37,1% dei consensi grazie anche all’apporto di Sinistra Italiana (2,3%) e Articolo 1 (1,1%). Il centrodestra rimane però distante oltre 10 punti percentuali con il 49% dei consensi, frutto in maggiora parte di Lega, Fratelli d’Italia (16,7%) e Forza Italia (8,2%). Azione di Calenda è data al 4,2%, Italia ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 16 marzo 2021) Il Movimento 5 Stelleil Pd nelle intenzioni di voto rilevate daResearch per La Stampa.ilo, i Cinque Stelle, galvanizzati dall’arrivo dell’ex premier Conte, salgono al 17,2% e in un colpo solo superano Pd e Fratelli d’Italia, conquistando la seconda posizione dietro alla Lega, prima forza con il 22,9%. Dopo le dimissioni di Zingaretti, i dem crollano al 17,2% ma era già da qualche settimana che il partito era in calo. In totale l’area giallo rossa, oggi, otterrebbe il 37,1% dei consensi grazie anche all’apporto di Sinistra Italiana (2,3%) e Articolo 1 (1,1%). Il centrodestra rimane però distante oltre 10 punti percentuali con il 49% dei consensi, frutto in maggiora parte di Lega, Fratelli d’Italia (16,7%) e Forza Italia (8,2%). Azione di Calenda è data al 4,2%, Italia ...

