Torta al cioccolato con Nutella e crema di mascarpone | indimenticabile

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 16 marzo 2021) Ecco il dolce più voluttuoso del 2021: laalcondi. Un Peccato di gola con la P maiuscola, perché quando si sgarra, vale la pena esagerare! Delizierete ospiti e familiari avvolgendoli in un turbine di golosità avvolgente ed irrinunciabile: un impasto soffice, una farcitura a freddo morbida e carezzevole, il tutto ricoperto da una ganache. Procuratevi: per la base: uova, 3 zucchero semolato, 150 g farina di tipo 00, 150 g burro, 80 g latte intero, 150 ml cacao amaro in polvere, 35 g estratto di vaniglia, 1 cucchiaino lievito per dolci, 1 bustina per la farcitura al: cacao amaro in polvere, 4 cucchiani zucchero a velo, 4 cucchiainio ...