Temptation Island | la tentatrice di Pietro Delle Piane si scaglia contro l’attore | ma poi interviene Sofia Calesso e…

(Di martedì 16 marzo 2021) Negli ultimi giorni le dichiarazioni rilasciate daa Live – Non è la D’Urso sulla trasmissione, in cui ha partecipato con Antonella Elia, hanno suscitato molte polemiche. Dapprima era stata la Fascino a denunciarecalabrese a seguitosue affermazioni, e poi anche molti protagonisti del docu- reality di Canale 5, come il conduttore Filippo Bisciglia e Anna Pettinelli, si sonotile parole di. Inoltre, è stata nuovamente la redazione dia sbugiardaretramite la pubblicazione di un video, dopo aver ascoltato le giustificazioni date dasul suo profilo ...

Antonella Fiordelisi. La schermitrice ed ex tentatrice disi mostra in una mise super provocante su Instagram. Rivela, però, insoddisfazione Sono passati solo due giorni dal 23° compleanno dell'influencer ed ex tentatrice di...La produzione diè decisa a difendere in ogni modo la propria credibilità minata dalle gravi dichiarazioni rilasciate da Pietro Delle Piane a Live - Non è la d'Urso . Dopo aver querelato l'attore, ...Infatti la conduttrice, poco dopo aver mandato in onda il ricordo di Stefano D’Orazio, ha letto un comunicato: “Devo fare una precisazione importante, leggo, prima Pietro Delle Piane ha detto di aver ...La produzione di Temptation Island è decisa a difendere in ogni modo la propria credibilità minata dalle gravi dichiarazioni rilasciate da Pietro Delle Piane a Live-Non è la d' ...