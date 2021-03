Speranza dà per scontato il sì dell'Ema ad Astrazeneca (Di martedì 16 marzo 2021) “La decisione di ieri di sospendere Astrazeneca è di natura precauzionale e la decisione è emersa dopo una valutazione dell’istituto tedesco per i vaccini. C’è stato un confronto tra i ministri della Salute: ora i Governi attendono il giudizio Ema per giovedì e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione. È giusto avere cautela. Chi ha già fatto il vaccino Astrazeneca non ha ragione di essere preoccupato”. Lo assicura il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista al Corriere della Sera in occasione dell’evento ’Online Talk Sanità - Strategie per la Riforma del Sistema e Vincere la Pandemia, in merito alla sospensione precauzionale del vaccino di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) “La decisione di ieri di sospendereè di natura precauzionale e la decisione è emersa dopo una valutazione’istituto tedesco per i vaccini. C’è stato un confronto tra i ministria Salute: ora i Governi attendono il giudizio Ema per giovedì e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione. È giusto avere cautela. Chi ha già fatto il vaccinonon ha ragione di essere preoccupato”. Lo assicura il ministroa Salute, Roberto, in un’intervista al Corrierea Sera in occasione’evento ’Online Talk Sanità - Strategie per la Riforma del Sistema e Vincere la Pandemia, in merito alla sospensione precauzionale del vaccino di ...

Speranza dà per scontato il sì dell'Ema ad Astrazeneca

