Real Madrid-Atalanta | i bookmakers non vedono i nerazzurri “spacciati”

(Di martedì 16 marzo 2021) Tutte le speranze di vedere un’italiana ai quarti di Champions sono riposte nell’. Dopo l’eliminazione della Juventus, e con la Lazio quasi condannata, la Dea è l’unica ancora in gioco nonostante debba affrontare martedì sera ala squadra più vincente nella storia di questa competizione, partendo dalla sconfitta per 0-1 dell’andata. Gli analisti di Stanleybet.it nonun gap incolmabile tra le due squadre, tanto che la vittoria dell’è data a 3,40, quota non certo altissima. Due i risultati a disposizione degli spagnoli: il segno “1”, a 2,05, e il pareggio, a 3,75. Per avanzare senza andare ai supplementari all’servono almeno due reti. L’1-2, con cui la Dea si assicurerebbe i quarti, si gioca a 12, così come lo 0-1 che però manderebbe le due squadre all’extra time. ...

Commenta per primo 'C'è qualcosa di vero nelle voci sul ritorno di Cristiano Ronaldo al? Sì, può essere'. Sono da poco passate le 13 di lunedì, vigilia di- Atalanta, quando Zinedine Zidane si lascia scappare una battuta che, inevitabilmente, si prende le ...Per i catalani, che compiono anche l'immediato controsorpasso al, è il 17° risultato utile consecutivo in una serata che esalta ancora di più il mito di Lionel Messi, da stasera ...Al tecnico del Madrid si allarga il sorriso: “Sappiamo che tipo di persona è e soprattutto ciò che ha fatto qua. Però adesso è un giocatore della Juve e dobbiamo avere rispetto per lui e per la Juve”.Il serbo piace alle big di Serie A e non solo. Anche il Real Madrid sarebbe sulle tracce di Dusan Vlahovic, il centravanti della Fiorentina che con la tripletta realizzata sabato al Benevento ha appen ...