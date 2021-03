PS5 torna disponibile e Spider-Man Miles Morales schizza subito in vetta ai giochi più venduti in UK

(Di martedì 16 marzo 2021)-Man:ha conquistato il primo posto nel Regno Unito per la prima volta dal suo lancio a novembre. Sebbene siaanche su PS4, il gioco è diventato il titolo di lancio più venduto per PS5 (in termini di vendite fisiche), con un totale delle vendite sulla console next-gen del 90% questa settimana. Le vendite fisiche del gioco sono aumentate del 36% di settimana in settimana con l'arrivo sul mercato di un numero ancora maggiore di titoli PS5. I livelli delle scorte di PlayStation 5 sono migliorati in modo significativo a febbraio e all'inizio di marzo, anche se la console continua ad essere sold-out in pochissimo tempo. Anche altrihanno beneficiato del nuovo titolo PS5, tra cui Immortals: Fenyx Rising di Ubisoft, che è aumentato del 52% nelle vendite ed è al numero ...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 torna

Per gli amanti della console Sony di ultima generazione,ad essere garantita la disponibilitàsu GameStop oggi 16 marzo. Esattamente come capitato proprio martedì scorso, lo store specializzato per i gamer propone nuove scorte del prodotto tanto ...D OOM Eternal: The Ancient Gods Part 2a mostrarsi nella sua magnificenza nell'ultimo teaser trailer. Lo trovate in quest'articolo ...in cantiere anche aggiornamenti per Xbox Series X / S e. ...Sebbene sia disponibile anche su PS4, il gioco è diventato il titolo di lancio più venduto per PS5 (in termini di vendite fisiche), con un totale delle vendite sulla console next-gen del 90% questa ...MSI OPTIX MAG274QRF-QD è un monitor da gioco che coniuga prestazioni al top e un'ottima resa cromatica grazie al pannello Rapid IPS.