Pininfarina Battista - La hypercar per la prima volta su strada a Torino

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo lo sviluppo e i test in pista a Nardò, dove abbiamo avuto modo di saggiarne il potenziale, lacalca finalmente le strade pubbliche: l'occasione è quella di un servizio fotografico a, città natale del marchio, dove la vettura è stata presentata al sindaco Chiara Appendino, ai vertici, ai partner tecnici della Danisi Engineering e del Politecnico di.150 esemplari, di cui cinque più unici che rari. Laha portato un esemplare di pre-serie dellaelettrica da 1.900 CV ancora coperto dalle camuffature. La produzione delle 150 vetture programmate è fissata per l'estate e le prime consegne sono previste entro la fine del 2021. I clienti hanno già potuto configurare le proprie, ma ...

Dopo lo sviluppo e i test in pista a Nardò, dove abbiamo avuto modo di saggiarne il potenziale , lacalca finalmente le strade pubbliche: l'occasione è quella di un servizio fotografico a Torino, città natale del marchio, dove la vettura è stata presentata al sindaco Chiara ...Ritorno alle origini perche ha attraversato il centro di Torino, città a cui è particolarmente legata visto che all'ombra della Mole hanno sede i centri di design, ingegneria e produzione di Automobili ...Automobili Pininfarina porta la supercar Battista su strada per la prima. La cornice è la sua città natale, Torino. Progettata in Italia e costruita a mano, la supercar elettrica promette di far sogna ...Pininfarina Battista hyper GT è su strada per la prima volta nella sua città natale, Torino, la pre-serie completamente elettrica, disegnata in Italia e realizzata a mano. La pura, bella e rara hyper ...