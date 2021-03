Perché la mini serie Quiz del regista Stephen Frears è un piccolo gioiello (Di martedì 16 marzo 2021) Per il ventesimo anniversario del caso Charles Ingram, l’uomo che (forse) barò all’edizione inglese del Quiz Tv Who Wants to Be A Millionaire, arriva la mini serie Tv (solo 3 puntate) Quiz, dal 16 marzo su Timvision. Il cosiddetto “scandalo della tosse” appassionò il pubblico inglese più ancora del programma stesso, un Quiz innovativo di enorme successo, che divenne un format in un centinaio di Paesi del mondo, Stati Uniti e Italia compresa.Era la prima volta che un Quiz Tv metteva in palio una cifra del genere, un milione di sterline appunto, e ad appassionare i telespettatori era anche il clima di suspence creato ad arte dagli autori, con luci basse e stacchetti musicali drammatici. Eppure la vicenda di Charles Ingram e di sua moglie Diana, accusata a sua volta di averlo aiutato a ... Leggi su wired (Di martedì 16 marzo 2021) Per il ventesimo anniversario del caso Charles Ingram, l’uomo che (forse) barò all’edizione inglese delTv Who Wants to Be A Millionaire, arriva laTv (solo 3 puntate), dal 16 marzo su Timvision. Il cosiddetto “scandalo della tosse” appassionò il pubblico inglese più ancora del programma stesso, uninnovativo di enorme successo, che divenne un format in un centinaio di Paesi del mondo, Stati Uniti e Italia compresa.Era la prima volta che unTv metteva in palio una cifra del genere, un milione di sterline appunto, e ad appassionare i telespettatori era anche il clima di suspence creato ad arte dagli autori, con luci basse e stacchetti musicali drammatici. Eppure la vicenda di Charles Ingram e di sua moglie Diana, accusata a sua volta di averlo aiutato a ...

