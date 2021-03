Omicidio a Fuorigrotta | ora è guerra tra clan

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEra considerato un’eminenza grigia del malaffare Antonio Volpe, 77 anni, con precedenti di poco conto, assassinato dopo le 19.30 di ieri a colpi di pistola in una via abbastanza trafficata dinon lontano dalla tabaccheria che gestiva. Secondo gli inquirenti, l’uomo era legato alle famiglie camorristiche Baratto-Bianco-Volpe, soprannominati “i calascioni”. Dalle prime indagini è emerso anche che l’uomo era cognato di Antonio Bianco, persona di fiducia di due fratelli ritenuti a capo del gruppo camorristico dei Baratto. I sicari sono entrati in azione a poca distanza dalla sua tabaccheria: Antonio Volpe si trovava a piedi in strada mentre i sicari in sella a uno scooter. Sette i colpi esplosi, tre dei quali andati a segno, uno alla testa: chi gli ha sparato secondo i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale ...

..., qualora venisse confermata la matrice malavitosa, peraltro attuata in maniera plateale e nella 'sua' zona, significherebbe che qualcosa si è rotto negli equilibri criminali di, ...Unè avvenuto a Napoli durante il pomeriggio di lunedì 15 marzo. L'uomo ucciso aè un 77enne che gli inquirenti avrebbero indicato come il tramite tra clan per riappacificare ...Era considerato un’eminenza grigia del malaffare Antonio Volpe, 77 anni, con precedenti di poco conto, assassinato dopo le 19.30 di ieri a colpi di pistola in una via abbastanza trafficata di Fuorigro ...Killer scatenati al «Serpentone» di Fuorigrotta, per il 77enne fatale il colpo di pistola alla testa: indagini sul suo avvicinamento ai Cesi ...