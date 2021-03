Notorious Pictures | sottoscritto accordo di coproduzione con Amazon Studios

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) –, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e commercializzazione di diritti di opere filmiche haundiconper il primo film italianoOriginal, Anni da cane, diretto da Fabio Mollo (Il Sud è niente) e scritto da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi. Quella per il film in questione è la primaa cui sarà anche affidata la produzione esecutiva del progetto. “Siamo entusiasti di dare il via a questa produzione cinematografica che ha riunito un team creativo di grande talento – ha commentato Guglielmo Marchetti, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Notorious Pictures

, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e commercializzazione di diritti di opere filmiche ha sottoscritto un accordo di coproduzione con Amazon Studios per il ...Anni da cane è prodotto dae sarà disponibile, questo autunno, in esclusiva su Amazon Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo. Anni da Cane racconta la storia ...Anni da cane è prodotto da Notorious Pictures e sarà disponibile, questo autunno, in esclusiva su Amazon Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo. Anni da cane racconta la storia ...Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rig ...