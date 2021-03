Morte professoressa, medici allo stremo: “Ci chiamano in guerra e poi ci indagano per una siringa” (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Si chiede ai medici di combattere questa guerra per poi trattarli come criminali per un atto che gli stessi si offrono di compiere con abnegazione”. E’ il duro sfogo di Pierino Di Silverio, vice segretario regionale Anaao e responsabile nazionale ANAAO Giovani dopo “gli avvisi di garanzia pervenuti a due colleghi per la somministrazione del vaccino, ricordiamo la cui presenza è stata reclamata, richiesta come atto etico, elemosinata e in alcune circostanze imposta”. Il riferimento è ai due medici indagati dopo la Morte Annamaria Mantile, la docente scomparsa a 62 anni lo scorso 2 marzo a Napoli. Dall’autopsia al momento è emerso che la donna è deceduta non per le conseguenze della vaccinazione, ricevuta quattro giorni prima al Vaccine Center della Mostra D’Oltremare, ma a causa di uno shock ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Si chiede aidi combattere questaper poi trattarli come criminali per un atto che gli stessi si offrono di compiere con abnegazione”. E’ il duro sfogo di Pierino Di Silverio, vice segretario regionale Anaao e responsabile nazionale ANAAO Giovani dopo “gli avvisi di garanzia pervenuti a due colleghi per la somministrazione del vaccino, ricordiamo la cui presenza è stata reclamata, richiesta come atto etico, elemosinata e in alcune circostanze imposta”. Il riferimento è ai dueindagati dopo laAnnamaria Mantile, la docente scomparsa a 62 anni lo scorso 2 marzo a Napoli. Dall’autopsia al momento è emerso che la donna è deceduta non per le conseguenze della vaccinazione, ricevuta quattro giorni prima al Vaccine Center della Mostra D’Oltremare, ma a causa di uno shock ...

